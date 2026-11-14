Москва14 ноя Вести.Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) лишила Соединенные Штаты Америки статуса страны, в которой ликвидирована эндемичная передача кори. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в 2026 году в Штатах было зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев заболевания корью, что стало максимальным показателем за несколько десятилетий.

По данным The Wall Street Journal, только в ноябре в Пенсильвании, Нью‑Йорке и Висконсине зарегистрировали пять летальных исходов, которые стали следствием отдельных, не связанных друг с другом вспышек этого заболевания.

Для восстановления статуса Соединенным Штатам следует добиться прекращения непрерывной передачи вируса на протяжении как минимум 12 месяцев. По мнению издания, на это могут потребоваться годы.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о сокращении популяции некоторых видов комаров в Вашингтоне на 90% к 2028 году. Согласно документу, размещенному на сайте Белого дома, Трамп поручил снизить популяции, в том числе азиатских тигровых и желтолихорадочных комаров.