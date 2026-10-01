Госдеп: при Трампе США отменили более 250 тысяч виз

США при Трампе отозвали более 250 тысяч виз Госдеп: при Трампе США отменили более 250 тысяч виз

Москва1 окт Вести.Администрация президента США Дональда Трампа отменила действие более 250 тыс. виз, заявил официальный представитель госдепартамента США Томми Пиготт в эфире телеканала Fox News.

При президенте Трампе и госсекретаре [Марко] Рубио госдепартамент отозвал более 250 тыс. виз. Это историческая веха, которая свидетельствует о непоколебимой решимости администрации США обеспечивать безопасность американского народа. Каждое решение по визам связано с национальной безопасностью. Благодаря непрерывной проверке в беспримерных масштабах мы выявляем тек, кто совершил преступления, поддерживает терроризм, обманывает американцев или злоупотребляет нашей иммиграционной системой отметил Пиготт

Американская виза является привилегией, а не правом. Если человек злоупотребляет этой привилегией, то теряет ее, пояснил представитель Госдепа.

Кроме того, Госдеп ввел визовые ограничения в отношении ряда граждан Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу, подозреваемых в коррупции или содействии наркотрафику.