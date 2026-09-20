Американский постпред Уолтц заявил, что США сажают ООН на диету

Американский постпред: мы сажаем ООН на диету Американский постпред Уолтц заявил, что США сажают ООН на диету

Москва20 сен Вести.Соединенные Штаты под руководством американского лидера Дональда Трампа "сажают ООН на диету". Такое заявление сделал постпред США при организации Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

По словам постпреда, американская сторона сократила бюджет ООН более чем на миллиард долларов впервые за 80-летнюю историю организации.

Мы сажаем ООН на диету под руководством президента сказал Уолтц

Кроме того, американский постпред заявил, что примерно три тысячи рабочих мест в штаб-квартире ООН были сокращены, а миротворческий персонал организации стал меньше примерно на четверть.

Ранее Уолтц заявил, что Трамп хочет мира с Ираном, но готов возобновить войну.