Москва20 сенВести.Соединенные Штаты под руководством американского лидера Дональда Трампа "сажают ООН на диету". Такое заявление сделал постпред США при организации Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.
По словам постпреда, американская сторона сократила бюджет ООН более чем на миллиард долларов впервые за 80-летнюю историю организации.
Мы сажаем ООН на диету под руководством президентасказал Уолтц
Кроме того, американский постпред заявил, что примерно три тысячи рабочих мест в штаб-квартире ООН были сокращены, а миротворческий персонал организации стал меньше примерно на четверть.
Ранее Уолтц заявил, что Трамп хочет мира с Ираном, но готов возобновить войну.