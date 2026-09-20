Москва20 сенВести.Соединенные Штаты под руководством американского лидера Дональда Трампа "сажают ООН на диету". Такое заявление сделал постпред США при организации Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

По словам постпреда, американская сторона сократила бюджет ООН более чем на миллиард долларов впервые за 80-летнюю историю организации.

Мы сажаем ООН на диету под руководством президента

сказал Уолтц

Кроме того, американский постпред заявил, что примерно три тысячи рабочих мест в штаб-квартире ООН были сокращены, а миротворческий персонал организации стал меньше примерно на четверть.

Ранее Уолтц заявил, что Трамп хочет мира с Ираном, но готов возобновить войну.