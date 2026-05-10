Постпред США в ООН Уолтц заявил АВС: Трамп хочет мира с Ираном, но готов к войне

Москва10 мая Вести.Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт с Ираном миром, используя дипломатические возможности. Но если этого не получится, то глава Белого дома готов возобновить боевые действия.

Об этом в интервью телеканалу ABC ("Эй-Би-Си") заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц.

Он дает дипломатии использовать все возможные шансы прежде, чем вернуться к боевым действиям. Но он абсолютно готов это [вернуться к войне] сделать пояснил американский дипломат

Таким образом, Трамп, по его словам, использует классическое латинское крылатое выражение, которое переводится как "хочешь мира, готовься к войне" - si vis pacem, para bellum.

28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Жертвами этого конфликта стали более 3 тысяч иранцев. 8 апреля Тегеран и Вашингтон объявили о приостановке боевых действий. Переговоры в Исламабаде между американскими и иранскими представителями пока успехом не увенчались. Между военными Ирана и США возникают спорадические перестрелки, при этом Иран блокирует Ормузский пролив, а Вашингтон заявляет о блокаде иранских портов и перехватывает выходящие из них суда.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал иранскую армию продолжить сдерживать противника. А если Вашингтон возобновит военные действия, то Иран ударит по американским центрам в зоне Персидского залива.