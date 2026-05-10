Москва10 мая Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на встрече с командующим центральным штабом войск "Хатам-аль-Анбия" Али Абдоллахи дал армии новые указания продолжать сдерживать противников Исламской Республики, сообщает телеканал SNN.

В сообщении говорится, что указания Хаменеи касались мер для "продолжения мощного противостояния врагам" Исламской Республики. Абдоллахи от имени всех иранских военных заверил Хаменеи в верности его приказам и готовности защищать суверенитет и национальные интересы.