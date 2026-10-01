Трамп предписал сократить популяцию ряда видов комаров и клещей в Вашингтоне Трамп подписал указ о сокращении популяции некоторых видов комаров в Вашингтоне

Москва1 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о сокращении популяции некоторых видов комаров в Вашингтоне на 90% к 2028 году. Исполнительный указ был размещен на сайте Белого дома.

Указывается, что кампания должна быть разработана в течение 60 дней с даты указа.

Указ обязывает … разработать и реализовать в Вашингтоне кампанию по сокращению популяции инвазивных видов комаров на 90% и популяции клещей на 50% к 2028 году с использованием безопасных и эффективных, нехимических и инновационных методов, основанных на современных технологиях говорится в тексте на сайте Белого дома

Согласно документу, Трамп поручил снизить популяции, в том числе азиатских тигровых и желтолихорадочных комаров.

В августе в Соединенных Штатах был выявлен первый случай инфицирования вирусом, против которого не существует вакцины. Речь идет о вирусе Бурбон, передающийся при укусе собачьего клеща. Его название происходит от округа Бурбон в штате Канзас, где он был впервые обнаружен в 2014 году. С тех пор им заболели шесть человек, как минимум два из которых скончались.

Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что отслеживает ситуацию с распространением клещей в европейских странах на фоне фиксации случая заражения вирусом Бурбон в Соединенных Штатах.