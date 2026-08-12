Трамп запретил госфинансирование операций по смене пола для детей в США Трамп постановил запретить госфинансирование операций по смене пола для детей

Москва12 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети X о введении запрета на государственное финансирование операций по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних граждан в рамках госпрограммы медицинской помощи для малоимущих.

Мы не собираемся платить за то, чтобы наши невинные дети подвергались этим варварским операциям и практикам, которые наносят немыслимый и необратимый вред их юным организмам отметил Трамп

Десятки больниц в США уже прекратили за последние полтора года оказывать так называемую "гендерно-ориентированную помощь", подчеркнул президент США.

Трамп призвал поддержать Республиканскую партию на грядущих промежуточных выборах в Конгресс США, поскольку демократы хотят, чтобы дети "могли отрезать свои репродуктивные органы до достижения ими избирательного возраста".

Medicaid – государственная программа США, которая предоставляет бесплатное или недорогое медстрахование и помощь малоимущим, пожилым и инвалидам.

В 2025 году Трамп подписал указ, который официально признает два неизменных пола — мужской и женский, отклоняя гендерное многообразие, которое приветствовалось при предыдущей американской администрации.

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