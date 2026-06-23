Трамп высказался против участия "совершивших переход" мужчин в женском спорте Трамп: "совершившие переход" мужчины не должны участвовать в женском спорте

Москва23 июн Вести.Мужчины, "совершившие переход" (движение ЛГБТ в РФ признано экстремистским и запрещено), не должны допускаться к участию в женских соревнованиях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания перед сторонниками.

Он изобразил поднятие воображаемой штанги женщиной, которая не смогла взять вес, а потом бросила снаряд.

Пришел мужчина, который "совершил переход". Это такой термин. Он был внизу списка мужчин тяжелоатлетов, но теперь он женщина-тяжелоатлет. Он посмотрел на вес, думаю, там было 210 фунтов (примерно 95 килограммов). Это много для женщины, но не для мужчины, который может это одной рукой сделать пояснил американский лидер

Дальше он изобразил, как мужчина смог несколько раз поднять воображаемую штангу, передает РИА Новости.

И он выиграл медаль, все сказали, как чудесно. Мы что, сумасшедшие? Мужчины не должны участвовать в женском спорте добавил Трамп

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новую политику защиты женского спорта, согласно которой в женских соревнованиях под эгидой МОК могут участвовать только биологические женщины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение МОК об отстранении трансгендеров от женского спорта, назвав его "победой здравого смысла".