Москва3 нояВести.В штате Нью-Йорк (США) отмечена первая за последние 30 лет смерть ребенка от кори, заявила губернатор штата Кэти Хокул в соцсети X.
Трагедия служит напоминанием о том, что стоит на кону, когда власти в Вашингтоне намеренно сводят на нет достижения в медицине, отметила Хокул.
С сожалением узнала, что ребенок из округа Льюис умер от коризаявила Хокул
В октябре губернатор объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающейся вспышкой кори.
В США зафиксировали крупнейшую за последние 35 лет вспышку кори, хотя в 2000 году это заболевание объявили в стране искорененным.