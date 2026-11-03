© После двух доз вакцины КПК иммунитет против кори вырабатывается у 97% пациентов, у 88% — к эпидемическому паротиту, у 97% — к краснухе., Globallookpress

В штате Нью-Йорк впервые за последние 30 лет отмечена смерть от кори

Ребенок умер от кори в штате Нью-Йорк впервые за последние 30 лет В штате Нью-Йорк впервые за последние 30 лет отмечена смерть от кори

Москва3 ноя Вести.В штате Нью-Йорк (США) отмечена первая за последние 30 лет смерть ребенка от кори, заявила губернатор штата Кэти Хокул в соцсети X.

Трагедия служит напоминанием о том, что стоит на кону, когда власти в Вашингтоне намеренно сводят на нет достижения в медицине, отметила Хокул.

С сожалением узнала, что ребенок из округа Льюис умер от кори заявила Хокул

В октябре губернатор объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающейся вспышкой кори.

В США зафиксировали крупнейшую за последние 35 лет вспышку кори, хотя в 2000 году это заболевание объявили в стране искорененным.