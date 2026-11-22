В штате Вирджиния впервые с 1978 года зафиксирована смерть от кори

В штате Вирджиния впервые с 1978 года зафиксирован летальный случай из‑за кори В штате Вирджиния впервые с 1978 года зафиксирована смерть от кори

Москва22 ноя Вести.В американском штате Вирджиния, который граничит со столицей Соединенных Штатов Америки, от кори скончался пятилетний ребенок. Это случилось на фоне крупнейшей за последние 35 лет вспышки заболевания, сообщило министерство здравоохранения штата.

Отмечается, что это первый зарегистрированный случай смерти от кори в Вирджинии с 1978 года.

В ведомстве указали на высокие темпы роста заболеваемости корью в штате, причем большая часть новых случаев зарегистрировано в округах центральной части Вирджинии. До этого власти таких штатов, как Пенсильвания, Висконсин и Нью-Йорк, сообщили о смертях от кори - всего 12 случаев по стране.

По данным на 21 ноября в Вирджинии зарегистрировано 220 случаев заболевания корью в этом году, что является рекордным показателем с 1988 года.

Ранее стало известно, что Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) лишила США статуса страны, в которой ликвидирована эндемичная передача кори. По данным издания The Wall Street Journal, в 2026 году в Штатах было зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев заболевания корью, что стало максимальным показателем за несколько десятилетий.