Москва24 нояВести.Медицинская помощь понадобилась восьми сотрудникам станции по переработке твердых бытовых отходов в центре Лос-Анджелеса после утечки неизвестных химикатов, сообщило пожарное управление города. Слова ведомства приводит газета New York Post.
Штаб уведомил, что сейчас есть восемь пациентов. Все пациенты отправлены в местный госпитальследует из официального сообщения
Городские службы, полиция, транспортное управление и другие структуры уже знают о случившемсяи принимают необходимые меры, уточняют в письме.
Ранее сообщалось, что девять человек стали жертвами вспышки кори в Пенсильвании с начала года.