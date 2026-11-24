NYP: восемь человек пострадали при утечке химикатов в Лос-Анджелесе

Восемь человек пострадали при утечке химикатов в центре Лос-Анджелеса NYP: восемь человек пострадали при утечке химикатов в Лос-Анджелесе

Москва24 ноя Вести.Медицинская помощь понадобилась восьми сотрудникам станции по переработке твердых бытовых отходов в центре Лос-Анджелеса после утечки неизвестных химикатов, сообщило пожарное управление города. Слова ведомства приводит газета New York Post.

Штаб уведомил, что сейчас есть восемь пациентов​​​. Все пациенты отправлены в местный госпиталь следует из официального сообщения

Городские службы, полиция, транспортное управление и другие структуры уже знают о случившемсяи принимают необходимые меры, уточняют в письме.

Ранее сообщалось, что девять человек стали жертвами вспышки кори в Пенсильвании с начала года.