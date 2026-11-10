В США утечка химикатов на заводе привела к госпитализации 11 человек На заводе в Калифорнии произошла утечка промышленного чистящего средства

Москва10 ноя Вести.Утечка опасных химикатов произошла на заводе компании по производству гранатового сока POM Wonderful, расположенном в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал ABC 30.

Более 150 сотрудников, как уточняется, были эвакуированы из-за инцидента.

В общей сложности у нас было 58 пациентов. 11 из них были доставлены в больницу. Исход лечения этих пациентов неизвестен цитирует канал капитана местной пожарной службы Кейси Хатчингс

По его словам, среди пострадавших нет местных жителей, а инцидент не повлиял на окружающую среду.

На предприятии компания занимается мойкой и упаковкой фруктов, а также отжим сока. Здесь же компания изготавливает тары для своей продукции. Согласно документам государственных органов, на заводе используются дезинфицирующие средства для очистки оборудования и бутылок.