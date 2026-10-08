Прокуратура следит за выяснением обстоятельств ЧП на воркутинской шахте

Прокуратура контролирует выяснение причин ЧП на шахте в Воркуте Прокуратура следит за выяснением обстоятельств ЧП на воркутинской шахте

Москва8 окт Вести.Прокуратура Республики Коми взяла на контроль ситуацию на шахте "Комсомольская" в Воркуте, где после обнаружения слишком высокой концентрации угарного газа (СО) горняков эвакуировали на поверхность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установление причин случившегося и дальнейшее функционирование опасного производственного объекта с соблюдением требований промышленной безопасности взяты спецпрокуратурой на контроль говорится в сообщении

В результате происшествия никто из работников шахты не пострадал.