Москва8 октВести.Прокуратура Республики Коми взяла на контроль ситуацию на шахте "Комсомольская" в Воркуте, где после обнаружения слишком высокой концентрации угарного газа (СО) горняков эвакуировали на поверхность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установление причин случившегося и дальнейшее функционирование опасного производственного объекта с соблюдением требований промышленной безопасности взяты спецпрокуратурой на контрольговорится в сообщении
В результате происшествия никто из работников шахты не пострадал.