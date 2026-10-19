Москва19 октВести.Воркутинский городской суд приостановил на 90 суток работу шахты "Комсомольская" из-за грубых нарушений норм промышленной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
Отмечается, что работа шахты была фактически приостановлена с 04.00 8 октября.
Воркутинский городской суд Республики Коми признал АО "Воркутауголь" виновным в грубом нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ) и приостановил на 90 суток ведение горных работ и эксплуатацию горных выработок в блоках 11-й и 21-й на шахте "Комсомольская". Исключение сделано лишь для работ по устранению нарушенийсказано в сообщении
Согласно материалам дела, 8 октября проверка выявила, что шахта эксплуатируется с нарушениями, создающими угрозу жизни и здоровью людей и риск аварий. Так, системы аэрогазового контроля зафиксировали превышение допустимой концентрации углекислого газа в горных выработках. Кроме того, 7 октября на объекте ввели план ликвидации аварий "Пожар".
Представитель компании признал нарушения и пояснил, что принимаются меры по их устранению, но для этого требуется время.
Постановление обращено к немедленному исполнению.