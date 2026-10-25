СМИ: взрыв произошел на предприятии дочерней компании PepsiCo в США

На заводе дочерней компании PepsiCo в США произошел взрыв СМИ: взрыв произошел на предприятии дочерней компании PepsiCo в США

Москва25 окт Вести.Взрыв произошел на предприятии дочерней компании PepsiCo в американском штате Айова, сообщает местная телестанция KCRG-TV9.

Власти выясняют причины взрыва и последующего пожара.

Пожарная служба Сидар-Рапидса работает на месте возгорания, возникшего после сообщения о взрыве в тыльной части предприятия Quaker Oats отмечает телестанция

Пострадавших и пропавших без вести нет.

Поезд столкнулся накануне со строительным краном, который упал на пути монорельса в бразильском городе Сан-Паулу. Травмы получил оператор крана.