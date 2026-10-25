Москва25 октВести.Взрыв произошел на предприятии дочерней компании PepsiCo в американском штате Айова, сообщает местная телестанция KCRG-TV9.
Власти выясняют причины взрыва и последующего пожара.
Пожарная служба Сидар-Рапидса работает на месте возгорания, возникшего после сообщения о взрыве в тыльной части предприятия Quaker Oatsотмечает телестанция
Пострадавших и пропавших без вести нет.
Поезд столкнулся накануне со строительным краном, который упал на пути монорельса в бразильском городе Сан-Паулу. Травмы получил оператор крана.