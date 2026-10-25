Кран упал на пути монорельса в бразильском Сан-Паулу и столкнулся с поездом

Кран упал на пути монорельса в Бразилии, поезд опрокинул его на проезжую часть Кран упал на пути монорельса в бразильском Сан-Паулу и столкнулся с поездом

Москва25 окт Вести.Поезд столкнулся со строительным краном, который упал на пути монорельса в бразильском Сан-Паулу. Об этом сообщил портал G1.

Уточняется, что поезд столкнул кран на проезжую часть, однако он не задел участников дорожного движения.

Оператор крана получил травмы, ему оказали помощь на месте происшествия говорится в публикации

Один из свидетелей происшествия рассказал, что был удивлен тем, что поезд не сошел с рельсов после инцидента.

Ранее в Сан-Паулу грузовик опрокинулся на два легковых автомобиля. Инцидент обошелся без жертв, однако участников ДТП все равно доставили в медицинское учреждение.