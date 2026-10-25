Москва25 октВести.Поезд столкнулся со строительным краном, который упал на пути монорельса в бразильском Сан-Паулу. Об этом сообщил портал G1.
Уточняется, что поезд столкнул кран на проезжую часть, однако он не задел участников дорожного движения.
Оператор крана получил травмы, ему оказали помощь на месте происшествияговорится в публикации
Один из свидетелей происшествия рассказал, что был удивлен тем, что поезд не сошел с рельсов после инцидента.
Ранее в Сан-Паулу грузовик опрокинулся на два легковых автомобиля. Инцидент обошелся без жертв, однако участников ДТП все равно доставили в медицинское учреждение.