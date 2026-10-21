В Бразилии грузовик с опилками на полном ходу опрокинулся на два автомобиля

В Бразилии грузовик раздавил два легковых автомобиля В Бразилии грузовик с опилками на полном ходу опрокинулся на два автомобиля

Москва21 окт Вести.В бразильском штате Сан-Паулу грузовик опрокинулся на два легковых автомобиля, сообщил новостной портал G1.

Инцидент произошел в городе Сузану. Грузовик следовал из муниципалитета Мауа на целлюлозно-бумажное предприятие, куда должен был доставить опилки.

Грузовик… опрокинулся на два автомобиля, стоявших возле автобусной остановки в Сузану говорится в публикации

Бригада скорой помощи осмотрела трех человек на месте инцидента. Обошлось без травм, однако участников ДТП все равно доставили в медицинское учреждение.

Владелец одного из поврежденных автомобилей Матеус Лопес да Сильва рассказал журналистам, что вез друга на вокзал. Грузовик упал на них, когда мужчины хотели выйти на улицу. Обоим пришлось выбираться из автомобиля через заднее стекло.