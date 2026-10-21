Москва21 октВести.В бразильском штате Сан-Паулу грузовик опрокинулся на два легковых автомобиля, сообщил новостной портал G1.
Инцидент произошел в городе Сузану. Грузовик следовал из муниципалитета Мауа на целлюлозно-бумажное предприятие, куда должен был доставить опилки.
Грузовик… опрокинулся на два автомобиля, стоявших возле автобусной остановки в Сузануговорится в публикации
Бригада скорой помощи осмотрела трех человек на месте инцидента. Обошлось без травм, однако участников ДТП все равно доставили в медицинское учреждение.
Владелец одного из поврежденных автомобилей Матеус Лопес да Сильва рассказал журналистам, что вез друга на вокзал. Грузовик упал на них, когда мужчины хотели выйти на улицу. Обоим пришлось выбираться из автомобиля через заднее стекло.