Москва29 октВести.Один человек пострадал при пожаре в лаборатории, расположенной на заводе в штате Южная Каролина, где когда-то производили компоненты для ядерных бомб, сообщает агентство Reuters.
Пострадавший является сотрудником завода, он доставлен в больницу.
Один человек получил незначительные травмыотмечает Reuters
Агентство Associated Press передало, что в лаборатории на ядерном объекте Саванна-Ривер произошел пожар, объявлена чрезвычайная ситуация.
Завод открыт в начале 1950-х годов для производства плутониевых сердечников, являющихся центральной частью ядерного заряда.