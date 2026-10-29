Reuters: человек пострадал при пожаре в лаборатории на ядерном объекте в США

СМИ: один человек пострадал при пожаре в лаборатории на ядерном объекте в США Reuters: человек пострадал при пожаре в лаборатории на ядерном объекте в США

Москва29 окт Вести.Один человек пострадал при пожаре в лаборатории, расположенной на заводе в штате Южная Каролина, где когда-то производили компоненты для ядерных бомб, сообщает агентство Reuters.

Пострадавший является сотрудником завода, он доставлен в больницу.

Один человек получил незначительные травмы отмечает Reuters

Агентство Associated Press передало, что в лаборатории на ядерном объекте Саванна-Ривер произошел пожар, объявлена чрезвычайная ситуация.

Завод открыт в начале 1950-х годов для производства плутониевых сердечников, являющихся центральной частью ядерного заряда.