Москва29 октВести.Пожар вспыхнул в лаборатории в американском штате Южная Каролина, расположенной на территории комплекса, где когда-то производились ключевые компоненты для ядерных бомб. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Чрезвычайная ситуация была объявлена в 17:39 по местному времени (00:39 мск). Затем пожар был потушен.
Сотрудники, находившиеся в затронутых пожаром зонах и не участвовавшие в ликвидации происшествия, были переведены в безопасные укрытияговорится в материале
Согласно заявлению администрации комплекса Саванна-Ривер, специалисты не обнаружили радиоактивного загрязнения за пределами пострадавшего здания и внешних границ всего объекта. В руководстве также добавили, что персонал заступающей смены должен прибыть на дежурство в стандартном режиме, а остальные сотрудники выйдут на работу по стандартному графику.
Агентство отмечает, что комплекс был открыт в начале 1950-х годов для производства плутониевых сердечников, являющихся центральной частью ядерного заряда. Сейчас он используется для обращения с ядерными отходами и утилизации ядерных материалов.