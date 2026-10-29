AP: в США пожар произошел в лаборатории при ядерном объекте

СМИ: в американской лаборатории при ядерном объекте произошел пожар AP: в США пожар произошел в лаборатории при ядерном объекте

Москва29 окт Вести.Пожар вспыхнул в лаборатории в американском штате Южная Каролина, расположенной на территории комплекса, где когда-то производились ключевые компоненты для ядерных бомб. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Чрезвычайная ситуация была объявлена в 17:39 по местному времени (00:39 мск). Затем пожар был потушен.

Сотрудники, находившиеся в затронутых пожаром зонах и не участвовавшие в ликвидации происшествия, были переведены в безопасные укрытия говорится в материале

Согласно заявлению администрации комплекса Саванна-Ривер, специалисты не обнаружили радиоактивного загрязнения за пределами пострадавшего здания и внешних границ всего объекта. В руководстве также добавили, что персонал заступающей смены должен прибыть на дежурство в стандартном режиме, а остальные сотрудники выйдут на работу по стандартному графику.

Агентство отмечает, что комплекс был открыт в начале 1950-х годов для производства плутониевых сердечников, являющихся центральной частью ядерного заряда. Сейчас он используется для обращения с ядерными отходами и утилизации ядерных материалов.