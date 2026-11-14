Москва14 нояВести.Не менее 12 человек получили травмы в результате пожара на предприятии по выпуску красок и лаков Pyrozzar в городе Салту штата Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1.
В эту пятницу 13-го числа на химическом производственном предприятии в Салту... произошел пожар, в результате которого пострадали не менее 12 человекговорится в публикации портала
По информации издания, всех пострадавших доставили в больницы. Среди них оказались один из владельцев компании, координатор службы гражданской обороны города, а также сотрудники, участвовавшие в тушении пожара.
Причина возгорания пока не установлена.
Ранее сообщалось, что почти 20 человек пострадали при обрушении четырехэтажного здания в центральной части бразильского города Сан-Паулу.