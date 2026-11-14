Не менее 12 человек пострадали при пожаре на заводе в бразильском Сан-Паулу

Не менее 12 человек пострадали при пожаре на химическом заводе в Бразилии Не менее 12 человек пострадали при пожаре на заводе в бразильском Сан-Паулу

Москва14 ноя Вести.Не менее 12 человек получили травмы в результате пожара на предприятии по выпуску красок и лаков Pyrozzar в городе Салту штата Сан-Паулу, сообщил новостной портал G1.

В эту пятницу 13-го числа на химическом производственном предприятии в Салту... произошел пожар, в результате которого пострадали не менее 12 человек говорится в публикации портала

По информации издания, всех пострадавших доставили в больницы. Среди них оказались один из владельцев компании, координатор службы гражданской обороны города, а также сотрудники, участвовавшие в тушении пожара.

Причина возгорания пока не установлена.

Ранее сообщалось, что почти 20 человек пострадали при обрушении четырехэтажного здания в центральной части бразильского города Сан-Паулу.