G1: 20 человек пострадали при крушении четырехэтажного здания в Бразилии

В Бразилии рухнуло четырехэтажное здание, пострадали 20 человек G1: 20 человек пострадали при крушении четырехэтажного здания в Бразилии

Москва7 ноя Вести.Почти 20 человек пострадали при обрушении четырехэтажного здания в центральной части бразильского города Сан-Паулу, сообщает портал G1.

Происшествие произошло на улице Мария Жоакина в районе Брас.

По предварительным данным, 17 человек уже покинули здание и получают медицинскую помощь отмечает портал

Пострадавшие получили легкие травмы.

Местная пожарная служба направила на место 48 сотрудников и 16 единиц техники.

О причинах обрушения здания пока не сообщают.

В бразильском штате Сан-Паулу грузовик опрокинулся на два легковых автомобиля.