Москва7 нояВести.Почти 20 человек пострадали при обрушении четырехэтажного здания в центральной части бразильского города Сан-Паулу, сообщает портал G1.
Происшествие произошло на улице Мария Жоакина в районе Брас.
По предварительным данным, 17 человек уже покинули здание и получают медицинскую помощьотмечает портал
Пострадавшие получили легкие травмы.
Местная пожарная служба направила на место 48 сотрудников и 16 единиц техники.
О причинах обрушения здания пока не сообщают.
В бразильском штате Сан-Паулу грузовик опрокинулся на два легковых автомобиля.