Москва21 авгВести.Двое человек пострадали, десятки зданий получили повреждения во время мощного землетрясения на юге Перу, сообщает Национальное управление гражданской обороны (Indeci).
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло 20 августа в департаменте Аякучо, эпицентр находился в провинции Паринакочас.
Примерно через три часа после землетрясения произошел повторный толчок магнитудой 4,2.
В районе Пульо, провинция Паринакочас, повреждены 23 дома и медицинский пункт. В городе Пукио в провинции Луканас обнаружены восемь домов с незначительными трещинами. В районе Коракора (Паринакочас) эвакуированы двое пострадавшихзаявил глава Indeci Луис Васкес
Сведения о повреждениях и пострадавших являются предварительными, власти отслеживают обстановку в этом районе, уточнил Васкес.
По словам главы Геофизического института Перу Эрнандо Таверы, последствия землетрясения оказались не столь значительными из-за большой глубины его очага (108 км).