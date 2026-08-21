Мощное землетрясение произошло в Перу, повреждены десятки зданий В Перу произошло мощное землетрясение, разрушены десятки зданий

Москва21 авг Вести.Двое человек пострадали, десятки зданий получили повреждения во время мощного землетрясения на юге Перу, сообщает Национальное управление гражданской обороны (Indeci).

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло 20 августа в департаменте Аякучо, эпицентр находился в провинции Паринакочас​​​.

Примерно через три часа после землетрясения произошел повторный толчок магнитудой 4,2.

В районе Пульо, провинция Паринакочас, повреждены 23 дома и медицинский пункт. В городе Пукио в провинции Луканас обнаружены восемь домов с незначительными трещинами. В районе Коракора (Паринакочас) эвакуированы двое пострадавших заявил глава Indeci Луис Васкес

Сведения о повреждениях и пострадавших являются предварительными, власти отслеживают обстановку в этом районе, уточнил Васкес.

По словам главы Геофизического института Перу Эрнандо Таверы, последствия землетрясения оказались не столь значительными из-за большой глубины его очага (108 км).