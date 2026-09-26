До 5 выросло число пострадавших в результате ударов ВФУ по Горловке

До 5 выросло число пострадавших при атаке ВФУ на Горловку До 5 выросло число пострадавших в результате ударов ВФУ по Горловке

Москва26 сен Вести.До 5 выросло число мирных граждан, пострадавших в результате украинских ударов по Горловке в ДНР. Об этом рассказал мэр Горлова Иван Приходько.

По актуализированным данным, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии 25.09.2026 мирных жителей Горловки возросло до пяти написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Днем 25 сентября украинские боевики с применением беспилотников атаковали рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах города. По официальным данным, погибли 2 мирные жительницы.

Отмечается, что в Центрально-Городском районе повреждено торговое помещение.