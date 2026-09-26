До 6 выросло число пострадавших в результате ударов ВФУ по Горловке

До 6 выросло число пострадавших при ударах ВФУ по Горловке До 6 выросло число пострадавших в результате ударов ВФУ по Горловке

Москва26 сен Вести.До 6 выросло число мирных граждан, пострадавших в результате украинских ударов по Горловке в ДНР. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.

Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии 25.09.2026 мирных жителей Горловки увеличилось до шести написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Днем 25 сентября украинские боевики с применением беспилотников атаковали рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах города. По официальным данным, погибли 2 мирные жительницы.