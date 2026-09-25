Москва25 сенВести.Две мирные жительницы погибли в результате ударов украинских боевиков по рынку и торговому объекту в Горловке ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Вследствие атаки БПЛА ВФУ по рынку в Никитовском районе Горловки погибла мирная жительница … Вследствие атаки БПЛА ВФУ по торговому объекту в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительницанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Днем 25 сентября украинские боевики с применением беспилотников атаковали рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах города. Отмечается, что в Центрально-Городском повреждено торговое помещение.
Ранее ТАСС сообщал об одном погибшем и 5 пострадавших в результате террористической агрессии.