Генпрокурор Польши: стрелку из Кракова грозит пожизненный срок, если он выживет

Генпрокурор Польши: стрелок из Кракова может получить пожизненный срок Генпрокурор Польши: стрелку из Кракова грозит пожизненный срок, если он выживет

Москва9 ноя Вести.Террористу, устроившему стрельбу в Кракове, может грозить пожизненное заключение, если он останется жив.

Об этом заявил в эфире польского телевидения генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек.

Если преступник выживет, ему грозит пожизненное заключение сказал Журек

Сейчас стрелок находится в одном из госпиталей Кракова, куда его доставили после ЧП. Он получил огнестрельное ранение, его состояние оценивается как тяжелое.

По словам Журека, в настоящее время следователи выясняют, с кем мог контактировать террорист. Спецслужбы и полиция проверяют все его телефонные и интернет-контакты, чтобы узнать, стоят ли за нападением какие-либо организации или люди.

Инцидент со стрельбой в Кракове произошел в субботу, 7 ноября, около 15.00 по местному времени. 24-летний мужчина из автомобиля начал расстреливать прохожих из карабина AR-15 на Главной площади города. В результате погибли по меньшей мере шесть человек. Позже полиция обнаружила еще три трупа в доме стрелка. Найденные тела принадлежат родителям и сестре мужчины.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев назвал возможную причину массовой стрельбы в Кракове.