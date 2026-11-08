Причиной массового убийства в Кракове мог стать политический кризис Перенджиев: конституционный кризис мог стать причиной стрельбы в Кракове

Москва8 ноя Вести.Стрельба в Кракове могла стать следствием конституционного кризиса в Польше. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, которые приводит NEWS.ru, противостояние в высших эшелонах власти обычно сказывается на жизни общества.

Закрадывается мысль, что Польшу ждут и дальше какие-то потрясения. Тем более это произошло совсем недавно после противостояния между президентом и премьер-министром вокруг Конституционного трибунала сказал Перенджиев

Политолог подчеркнул, что фактически система права в Польше подверглась удару, в результате чего и в обществе начинается серьезная дестабилизация.

7 ноября в Кракове молодой мужчина открыл огонь из винтовки по прохожим. Жертвами стали по меньшей мере шесть человек.