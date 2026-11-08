Стрельба в Кракове усугубила политический кризис в Польше, пишут СМИ Bloomberg: стрельба в Кракове усугубила политический кризис в Польше

Москва8 ноя Вести.Политические проблемы в Польше вокруг Конституционного трибунала обострились на фоне стрельбы, произошедшей в центре Кракова. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

30 октября сторонники премьера страны Дональда Туска взяли Конституционный суд под свой контроль, на сайте КС появилось заявление об отстранении председателя Богдана Свенчковского - ставленника президента Польши Кароля Навроцкого. На странице суда в соцсети X было опубликовано сообщение, что сайт незаконно захвачен.

Без переворота, совершенного Конституционным трибуналом, не было бы стрельбы в Кракове приводит агентство слова депутата оппозиционной партии Сейма "Право и справедливость" Ярослава Селлина

Инцидент в Кракове, в ходе которого неизвестный на автомобиле начал стрелять в прохожих из карабина AR-15, произошел в субботу. Жертвами происшествия стали, по меньшей мере, шесть человек.