Полиция в Польше задержала 9 человек за одобрение теракта в Кракове

Полиция Польши задержала 9 человек, поддержавших теракт в Кракове в интернете Полиция в Польше задержала 9 человек за одобрение теракта в Кракове

Москва10 ноя Вести.Польская полиция задержала девять человек, которые одобряли теракт в Кракове в интернете, сообщил замминистра МВД и администрации республики Чеслав Мрочек.

У нас уже девять случаев​​​... таких лиц, которые одобряли краковское преступление или заявляли о каком-то подражании. Девять человек уже задержаны сказал Мрочек в эфире радиостанции RMF FM

Он предупредил польских интернет-пользователей, что шутить на тему теракта не стоит.

Мы все более эффективно выявляем подобные угрозы и подобные публикации. И в связи с этим я предостерегаю от таких действий всех тех, кому кажется, что это какая-то игра добавил замминистра

Седьмого ноября в центре Кракова произошла стрельба. По данным следствия, 24-летний поляк Михал Оксиньский открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек, в том числе двое иностранцев, 15 пострадали. Среди раненых есть гражданка России.

Стрелявшего ранили при задержании, он скончался в больнице. В его квартире полиция обнаружила тела родителей и сестры. Происшествие расследуется как теракт. В стране объявлен общенациональный траур.