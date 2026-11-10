Москва10 нояВести.Польская полиция задержала девять человек, которые одобряли теракт в Кракове в интернете, сообщил замминистра МВД и администрации республики Чеслав Мрочек.
У нас уже девять случаев... таких лиц, которые одобряли краковское преступление или заявляли о каком-то подражании. Девять человек уже задержанысказал Мрочек в эфире радиостанции RMF FM
Он предупредил польских интернет-пользователей, что шутить на тему теракта не стоит.
Мы все более эффективно выявляем подобные угрозы и подобные публикации. И в связи с этим я предостерегаю от таких действий всех тех, кому кажется, что это какая-то иградобавил замминистра
Седьмого ноября в центре Кракова произошла стрельба. По данным следствия, 24-летний поляк Михал Оксиньский открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек, в том числе двое иностранцев, 15 пострадали. Среди раненых есть гражданка России.
Стрелявшего ранили при задержании, он скончался в больнице. В его квартире полиция обнаружила тела родителей и сестры. Происшествие расследуется как теракт. В стране объявлен общенациональный траур.