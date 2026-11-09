Москва9 нояВести.Польская полиция задержала пять возможных последователей поляка, открывшего стрельбу в центре Кракова. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая, ее слова передает портал Onet.
По ее словам, решения о задержаниях принимались после анализа активности пользователей в интернете.
Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью задержало пять человек, чья деятельность в интернете могла представлять потенциальную угрозупишет портал со ссылкой на Галецкую
Она уточнила, что речь идет о людях, чьи публикации могли создавать опасность. По ее словам, задержанные в определенной степени могли стать "подражателями" действий Михала О.
Представительница МВД добавила, что некоторые из задержанных размещали в интернете материалы, фактически восхваляя нападение.
Она предупредила, что полиция использует собственные источники информации и проверяет данные, в том числе в даркнете.
Теракт в центре Кракова произошел в субботу, 7 ноября. Мужчина из автомобиля начал стрелять в прохожих из карабина.
Погибли по меньшей мере шесть человек, позже полиция обнаружила в доме террориста тела его родителей и сестры. Еще 15 человек пострадали, в том числе россиянка. Стрелявшего ранили при задержании, он скончался в больнице.