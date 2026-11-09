Стрелявший в Кракове перед терактом убил своих родителей и сестру

Стрелявший в Кракове перед терактом убил свою семью и питомцев Стрелявший в Кракове перед терактом убил своих родителей и сестру

Москва9 ноя Вести.24-летний мужчина, который на днях устроил стрельбу на улице в польском городе Краков, до этого убил родителей и сестру, а также домашних питомцев. Такое заявление сделал пресс-секретарь прокуратуры Польши Пшемыслав Новак, его слова приводит портал Wirtualna Polska.

Стрельба в Кракове произошла 7 ноября. Злоумышленник стрелял по прохожим, в результате чего погибли шесть человек, включая двоих иностранцев. Еще 15 человек пострадали, в том числе россиянка. Стрелявшего ранили при задержании, он скончался в больнице.

В квартире преступника обнаружили тела его родителей и сестры. Следствие считает, что он убил семью в ночь на 7 ноября или же утром в тот же день.

Каждый из этих людей погиб от двух выстрелов в голову сообщил Новак

Он уточнил, что также злоумышленником были убиты две домашние кошки.