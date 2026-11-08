Двое иностранцев погибли в результате стрельбы в Кракове Onet: в результате стрельбы в Кракове погибли двое иностранцев

Москва8 ноя Вести.Граждане Австрии и Великобритании погибли в результате стрельбы в Кракове. Об этом заявил глава Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар.

По его словам, которые приводит портал Onet, установлены личности остальных четырех погибших, все они являются гражданами Польши.

Могу подтвердить, что 51-летняя женщина является гражданкой Австрии. Кроме того, [среди погибших] есть 32-летний гражданин Великобритании сказал Ян Кленчар

7 ноября в Кракове мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля. В результате инцидента погибли по меньшей мере шесть человек. В числе пострадавших также есть россиянка. По заявлениям российского посольства, сейчас ее жизни ничего не угрожает.