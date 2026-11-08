Раненая в ходе теракта в Кракове россиянка находится в стабильном состоянии Посольство РФ: получившая ранение в ходе стрельбы в Кракове россиянка жива

Москва8 ноя Вести.Опасности для жизни пострадавшей в ходе теракта в Кракове россиянки нет, заявили представители посольства России в Польше агентству ТАСС.

Дополнительной информации польские власти не предоставляли, добавили в посольстве.

На данный момент можем подтвердить, что гражданка России, которая получила ранение вчера в ходе стрельбы, жива, ее состояние стабильное сказали дипломаты

Ранее посольство России подтвердило, что среди лиц, пострадавших в результате стрельбы в Кракове, была гражданка РФ. Дипломаты поддерживают связь с ее родственниками и представителями органов здравоохранения Кракова.

Инцидент в Кракове, в ходе которого неизвестный на автомобиле начал стрелять в прохожих из карабина AR-15, произошел в субботу. Жертвами происшествия стали, по меньшей мере, шесть человек.