Москва8 нояВести.Среди погибших и пострадавших в результате теракта в Кракове есть граждане пяти государств, в том числе России. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая в социальной сети X.
По ее словам, воевода Малопольского воеводства уже проинформировал консульства о случившемся.
Среди погибших и пострадавших в результате вчерашнего нападения в Кракове – граждане пяти стран: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалиинаписала в посте Галецкая
Данные о возрасте, поле и состоянии здоровья пострадавших власти приняли решение не раскрывать, чтобы не нарушать их частную жизнь.
Теракт произошел в субботу, 7 ноября, на Главной площади Кракова. Неизвестный открыл огонь по прохожим, находясь в автомобиле. В результате стрельбы погибли не менее шести человек, 16 получили ранения.