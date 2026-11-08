МВД Польши: гражданка РФ есть среди погибших и раненых при стрельбе в Кракове

Россиянка есть в списке погибших и раненых во время теракта в Кракове МВД Польши: гражданка РФ есть среди погибших и раненых при стрельбе в Кракове

Москва8 ноя Вести.Среди погибших и пострадавших в результате теракта в Кракове есть граждане пяти государств, в том числе России. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая в социальной сети X.

По ее словам, воевода Малопольского воеводства уже проинформировал консульства о случившемся.

Среди погибших и пострадавших в результате вчерашнего нападения в Кракове – граждане пяти стран: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии написала в посте Галецкая

Данные о возрасте, поле и состоянии здоровья пострадавших власти приняли решение не раскрывать, чтобы не нарушать их частную жизнь.

Теракт произошел в субботу, 7 ноября, на Главной площади Кракова. Неизвестный открыл огонь по прохожим, находясь в автомобиле. В результате стрельбы погибли не менее шести человек, 16 получили ранения.