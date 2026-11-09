Застреливший 6 человек в Кракове интересовался в интернете тематикой нападений Мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова интересовался атаками на людей

Москва9 ноя Вести.Мужчина, который застрелил 6 человек в центре Кракова интересовался в интернете тематикой нападений, заявил в эфире телеканала TVP заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек.

Преступник изолировался, избегал дружеских отношений, был активен в интернете и интересовался темой нападений, поэтому следователи изучают эти версии сказал он

Мрочек сообщил, что следствие располагает весомой доказательной базой, включая большое количество электронных носителей, которые были изъяты у подозреваемого и его родственников. По его словам, изучение этих материалов гарантированно поможет составить портрет преступника и прояснить ключевые обстоятельства дела.

В субботу злоумышленник открыл огонь по людям из окна движущегося автомобиля в центре города, после чего был задержан. В результате нападения погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, включая сотрудников полиции. Позже в ходе обыска в доме стрелка правоохранители обнаружили тела его родителей и сестры.