Устроивший кровавую бойню в центре Кракова скончался в больнице Устроивший стрельбу в центре Кракова умер в больнице

Москва9 ноя Вести.Мужчина, открывший огонь на Главной рыночной площади в Кракове и убивший шесть человек, скончался в больнице, сообщили в управлении полиции Малопольского воеводства.

Информируем, что виновник трагических событий скончался в больнице сегодня утром сообщила полиция в понедельник в социальной сети Х

Польская прокуратура завела уголовное дело по статье "терроризм" после массовой стрельбы в Кракове.

В субботу злоумышленник открыл огонь по людям из окна движущегося автомобиля в центре города, после чего был задержан. В результате нападения погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, включая сотрудников полиции. Позже в ходе обыска в доме стрелка правоохранители обнаружили тела его родителей и сестры.