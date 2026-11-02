Польская полиция начала спецоперацию из-за угрозы диверсий у границы с РФ

Польша начала спецоперацию у границы с Россией на фоне якобы угрозы диверсий Польская полиция начала спецоперацию из-за угрозы диверсий у границы с РФ

Москва2 ноя Вести.Польские правоохранительные органы проводят специальную операцию в приграничных с Россией районах на фоне предполагаемых угроз диверсий. Об этом сообщил журналистам главный комендант полиции Польши Марек Боронь.

По его словам, в Главной комендатуре полиции сформирован специальный штаб, координирующий действия силовиков в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах. В операции участвуют полиция, вооруженные силы, Пограничная стража и спецслужбы.

Там действует большая группа полицейских, часть полицейских сил была переброшена туда из других регионов, в этой операции также участвуют полицейские антитеррористы сказал Боронь

Он пояснил, что мероприятия носят превентивный характер и связаны с предполагаемыми рисками в приграничной зоне. Под предлогом переброски сил он упомянул возможность подготовки провокаций и диверсий, а также проникновения через границу вооруженных групп. При этом конкретных доказательств существования подобных угроз глава полиции не представил.

Ранее в районе Калининградской области был замечен самолет-разведчик НАТО. Время его полета в воздушном пространстве Польши и Литвы превысило четыре часа.