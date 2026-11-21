Известия: Косачев рассказал о препятствиях для диалога по безопасности Европы

"Европа гораздо шире ЕС": Косачев о предпосылках для диалога по безопасности Известия: Косачев рассказал о препятствиях для диалога по безопасности Европы

Москва21 ноя Вести.Чтобы начать обсуждать тему безопасности европейских государств, Евросоюзу (ЕС) нужно признать, что Европа не ограничивается только странами самого союза. Об этом газете "Известия" заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Если и когда страны Евросоюза согласятся с тем, что Европа гораздо шире, чем Европейский союз… В этом случае сближение позиций произойдет​​​. До этого, разумеется, нет сказал Косачев

Он также отметил, что почвы для компромисса с Брюсселем не будет, пока страны Запада будут продолжать ассоциировать всю Европу с пространством ЕС и НАТО, игнорируя при этом интересы Москвы.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия передала европейцам по дипломатическим каналам предложение прибыть в Москву на переговоры, на которых они могли бы изложить свою позицию по возможной архитектуре безопасности в Европе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков позднее отметил, что РФ рассматривает возможность встречи в Москве с представителями Франции, Германии и Великобритании.