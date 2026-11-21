Москва21 нояВести.Чтобы начать обсуждать тему безопасности европейских государств, Евросоюзу (ЕС) нужно признать, что Европа не ограничивается только странами самого союза. Об этом газете "Известия" заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Если и когда страны Евросоюза согласятся с тем, что Европа гораздо шире, чем Европейский союз… В этом случае сближение позиций произойдет. До этого, разумеется, нетсказал Косачев
Он также отметил, что почвы для компромисса с Брюсселем не будет, пока страны Запада будут продолжать ассоциировать всю Европу с пространством ЕС и НАТО, игнорируя при этом интересы Москвы.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия передала европейцам по дипломатическим каналам предложение прибыть в Москву на переговоры, на которых они могли бы изложить свою позицию по возможной архитектуре безопасности в Европе.
Замглавы МИД России Сергей Рябков позднее отметил, что РФ рассматривает возможность встречи в Москве с представителями Франции, Германии и Великобритании.