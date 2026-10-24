Косачев предположил, как долго будут действовать антироссийские санкции Косачев: санкции против России могут сохраниться навечно

Москва24 окт Вести.Запад может пойти на смягчение антироссийских ограничений, однако, скорее всего, не откажется от них полностью. Об этом заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

Сенатор допустил возможность временных исключений из санкционного режима, связанных с интересами Запада. Он отметил, что сохранение ограничений в нынешнем виде "бьет по интересам тех, кто эти санкции придумал и использует". Косачев убежден, что западные страны в любом случае будут сохранять возможность возвращения санкций, если Россия поведет себя, "с их точки зрения, не так, как им хотелось бы".

Можно предположить, что мы доживем до момента, когда санкции будут сняты юридически, но, с моей точки зрения, их попадание в американское законодательство и в соответствующие директивы Европейского союза – это явление если не вечное, то предельно долгосрочное, потому что для снятия санкций нужен консенсус – убедительное большинство, если говорить об американском Конгрессе, или консенсус, единогласие, если говорить о Европейском союзе пояснил он

Между тем Россия уже доказала, что изолировать и сломать ее невозможно, заметил Косачев. РФ, по его словам, умеет сохранять самодостаточность и пути развития вне зависимости от внешней обстановки. Вопрос введения и снятия санкций сенатор назвал "головной болью тех, кто эти санкции вводил".

Ранее подавший 27 сентября в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич пообещал, что Белград не пойдет на введение антироссийских санкций.