Косачев: ситуация в РФ находится под контролем властей Косачев заявил, что ситуация в России находится под контролем властей

Москва24 июл Вести.Ситуация в России находится под контролем властей, заявил ИС "Вести" зампред Совфеда Константин Косачев.

Так он ответил на вопрос журналиста ИС "Вести" о приоритетах Совфеда на осеннюю сессию.

Жизнь не стоит на месте, и, разумеется, мы будем очень четко и быстро реагировать на ситуацию, на ее развитие. С моей точки зрения, ситуация находится под контролем. То, что будет происходить дальше в ближайшие месяцы, вполне предсказуемо сказал он

Сенатор подчеркнул, что происходящие в стране события не стоит воспринимать в упрощенном понимании. Ситуация в России, по словам Косачева, "требует такой же ответственности, такой же собранности и такой же оперативности в принятии решений".

Поэтому будем работать в штатном режиме отметил политик

Косачев также добавил, что в России принимались решения, обеспечивающие суверенитет, безопасность РФ и социальную защищенность граждан.