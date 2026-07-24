Косачев об итогах работы СФ: обеспечили системность в принятии решений Косачев: СФ удалось обеспечить последовательность в принятии решений

Москва24 июл Вести.Главный итог весенней сессии – синхронность действий всех ветвей власти и последовательность в принятии решений. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

При этом, он отметил, что оценивать работу власти должны граждане России.

Самое главное — это обеспечить синхронность действий всех ветвей власти и последовательность в принятии решений, обеспечивающих наш суверенитет, нашу безопасность и, разумеется, социальную защищенность граждан. И я считаю, что главный итог заканчивающейся весенней сессии заключается в том, что нам это удалось сделать. Если посмотреть и на те законы, которые рассматривались обеими палатами, если посмотреть на темпы рассмотрения важнейших законов, которые затрагивают интересы людей, с моей точки зрения, мы работали по максимуму сказал Косачев

24 июля Совет Федерации проведет заседание, которое завершит весеннюю сессию.

Ранее в Совфеде также рассказали о мерах поддержки для российских разработчиков ИИ.