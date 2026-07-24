Москва24 июл Вести.Весенняя сессия в Совете Федерации была продуктивной, заявил ИС "Вести" член комитета по экономической политике Евгений Дитрих.

Сенатор отметил, что по транспортной сфере было принято и одобрено много законов, которые позволят упростить часть процедур.

Мне кажется, что сессия довольно продуктивная, было много интересного – и по сфере транспорта много законов принято, одобрено, вступило в силу, работает. Но самое главное - большое количество заделов, которые мы успели сделать на будущее сказал он

Дитрих отметил, что ранее в Госдуме рассматривался закон об упрощении пересечения перевозчиками границы, в частности речь идет о десятиминутном интервале.

Это ускорит движение грузов через границу, позволит снизить документооборот. И что самое главное - все эти инициативы, законы двигаются в единой концепции, в единой струе. Не так давно мы рассматривали историю про электронные перевозочные документы. Десятиминутное пересечение границы — это продолжение этой модели. То есть все перевозки и внутрироссийские, и через границу заводятся в единую базу, мы все про них знаем, и это дает ускорение, оптимизацию процессов сказал он

В целом, уточнил политик, комплексные инициативы стоит поддерживать.

Поэтому такого рода инициативы комплексные, конечно, надо двигать, поддерживать. И я очень надеюсь, что этот закон мы примем, как и множество других новых законодательных инициатив добавил он

Ранее заместитель председателя СФ РФ Константин Косачев отметил, что в осеннюю сессию защита интересов участников спецоперации и их семей останется приоритетом для обсуждения.