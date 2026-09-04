Москва4 сен Вести.Финансирование Украины и рост расходов на энергию дорого обойдутся Европейскому союзу (ЕС), ему грозит долговой кризис. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в ходе пресс-брифинга по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).

Впереди и у Европы, и у США долговой кризис. У Вашингтона федеральный долг достиг уже 40 трлн долларов. Финансирование Украины и рост расходов на энергию дешево Европейскому содружеству не обойдется. Так получается, что русофобия в современном мире стала самой дорогой деструктивной штукой сказал он

Советник главы государства подчеркнул, что всех, кто начинает "проповедовать русофобию", рано или поздно ждет разрушение.

Кобяков добавил, что поддерживая киевский режим, страны Запада становятся участниками государственного терроризма Украины.