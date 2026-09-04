Кобяков предрек США и Европе долговой кризис Кобяков: Европу и США ждет долговой кризис

Москва4 сен Вести.У Европы и США впереди долговой кризис из-за финансирования Украины. Об этом заявил на итоговом брифинге на Восточном экономическом форуме советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

По его словам, федеральный долг Вашингтона уже достиг 40 трлн долларов.

Впереди и у Европы, и у США долговой кризис​​​. … Финансирование Украины для Европы и рост расходов на энергию дешево европейскому содружеству не обойдется сказал Кобяков

В то же время внешний госдолг Украины с начала спецоперации увеличился в 4,5 раза. К 31 июля 2026 года украинский государственный внешний долг составил 7 трлн 497,5 млрд гривен (167,76 млрд долларов)​​​.