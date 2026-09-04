Кобяков: точка невозврата на пройдена, спасти Украину теперь может только Россия

Советник президента РФ рассказал, что может спасти Украину Кобяков: точка невозврата на пройдена, спасти Украину теперь может только Россия

Москва4 сен Вести.Точка невозврата на Украине пройдена, страна рискует прийти к вымиранию, и спасти ее может только Россия. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

По его словам, на Украине заканчивается пушечное мясо. Западные партнеры Киева открыто говорят о необходимости начать призыв женщин в ВСУ, а призывной возраст в стране понижают до 20 лет. При этом, как отметил Кобяков, на Украине на четырех умерших рождается всего один ребенок.

На Украине точка невозврата пройдена. [Осталось] только вымирание. И спасти эту страну может только Россия подчеркнул Кобяков

Ранее Кобяков предрек США и Европе долговой кризис.

Тема убыли населения Украины в последние годы не раз становилась предметом обсуждения украинских политиков и экспертов. К ключевым причинам они относят низкую рождаемость, высокий уровень смертности и массовую эмиграцию граждан.

24 августа Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского, заявила, что за 35 лет страна потеряла свыше половины своих жителей. Согласно ее оценке, численность населения упала с 52 млн человек в 1991 году до приблизительно 25 млн. Переломить эту тенденцию, по мнению Мендель, способно завершение конфликта.

1 сентября президент России Владимир Путин заявил о том, что у боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) иссякают силы и нет никаких перспектив. Такое заявление он сделал на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства выразил уверенность, что в скором времени украинская армия "начнет сыпаться".