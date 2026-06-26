В России предложили документировать претензии к Украине по событиям ВОВ

В России допустили выдвижение претензий Украине за действия в годы ВОВ В России предложили документировать претензии к Украине по событиям ВОВ

Москва26 июн Вести.Советник президента РФ Антон Кобяков на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил, что Россия может рассмотреть возможность выдвижения претензий к Украине за действия отдельных формирований в годы Великой Отечественной войны.

По его словам, речь идет о необходимости анализа и документирования исторических событий, связанных с действиями в тылу Красной армии. Кобяков отметил, что подобные материалы должны быть тщательно изучены и систематизированы.

Он подчеркнул, что подобные вопросы требуют серьезной историко-правовой оценки, а все выводы должны основываться на подтвержденных данных.