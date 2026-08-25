Кобяков напомнил, что Украина планировала напасть на Россию 8 марта 2022 года

Кобяков напомнил о планах киевского режима напасть на Россию в марте 2022 года Кобяков напомнил, что Украина планировала напасть на Россию 8 марта 2022 года

Москва25 авг Вести.Вооруженные силы Украины планировали вторгнуться на территорию России 8 марта 2022 года. Об этом в интервью ТАСС напомнил советник российского президента, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

По его словам, на это указывает информация из документов, найденных российскими военнослужащими еще в начале специальной военной операции в брошенном штабе одной из бригад сил территориальной обороны ВСУ.

Мы их опередили на две недели. Символически - нам хотели преподнести войну в "подарок" на женский праздник. А вместо этого они получили, благодаря прозорливости российского руководства, - "черную метку" нашего, прежде общего, военного праздника сказал Кобяков

Советник президента добавил, что западные страны маскировались под сторонников Минских соглашений, а на деле готовили Украину к конфликту.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию для защиты Донбасса после отказа Запада от Минских соглашений.