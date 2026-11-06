Москва6 ноя Вести.Жители Германии выступают за окончание конфликта на Украине. Об этом заявил военный эксперт, полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

Россия пытается положить конец конфликту на Украине, а также восстановить отношения с Европой и, в частности, с Германией. То же самое касается и Германии. Немцы хотят, чтобы эти боевые действия закончились отметил Макгрегор

Военный эксперт подчеркнул, что немецкие граждане уже не верят в угрозу со стороны России. По его мнению, население Германии в конце концов начинает осознавать, что украинский конфликт не был каким-то грандиозным планом, изначально задуманным президентом Путиным, а был навязан Москве.

Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заявил в интервью ИС "Вести", что Евросоюз продолжает настаивать в своей русофобской политике, направленной на милитаризацию и поддержку Украины любой ценой, и его принимаемые политические решения не соотносятся с интересами национальных экономик стран - участниц ЕС.