Пушилин: очень немного осталось до победы России в спецоперации

До победы России в СВО осталось немного, заявил Пушилин Пушилин: очень немного осталось до победы России в спецоперации

Москва6 ноя Вести.Очень немного осталось до победы России в специальной военной операции. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе просветительского марафона "Знание. Единство".

Сейчас осталось, я считаю, что очень немного до победы, и тогда мы сможем уже полноценно со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономике сказал глава региона

Пушилин также пригласил молодых специалистов в ДНР, пообещав создать им все необходимые условия.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что России придется полностью выполнить цели и задачи спецоперации, поскольку у страны нет другого выбора.