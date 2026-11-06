Москва6 нояВести.Очень немного осталось до победы России в специальной военной операции. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе просветительского марафона "Знание. Единство".
Сейчас осталось, я считаю, что очень немного до победы, и тогда мы сможем уже полноценно со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономикесказал глава региона
Пушилин также пригласил молодых специалистов в ДНР, пообещав создать им все необходимые условия.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что России придется полностью выполнить цели и задачи спецоперации, поскольку у страны нет другого выбора.