Захарова: у РФ нет иного выбора, кроме как полностью выполнить цели СВО

России придется полностью выполнить цели и задачи СВО, заявила Захарова Захарова: у РФ нет иного выбора, кроме как полностью выполнить цели СВО

Москва5 ноя Вести.России придется полностью выполнить цели и задачи специальной военной операции, поскольку у нее нет иного выбора, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия не может допустить существования на ее границах агрессивного неонацистского государства, которое угрожает безопасности РФ, ее союзников и всего мира, подчеркнула она.

У нас просто нет иного выбора, как довести реализацию целей и задач специальной военной операции до полного выполнения сказала Захарова

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия добьется всех целей, поставленных в специальной военной операции на Украине, в любом случае. Нанести России поражение на поле боя невозможно, и это стало очевидным для всех, подчеркнул глава государства.